نشر مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ صورة على صفحته الخاصة، تجمعه بزوجته بريسيليا وابنته ماكسيما ومولودته الجديدة أوغست.

وكتب على الصورة: "أنا وبريسيليا سعيدان باستقبال ابنتنا أوغست.. كتبنا لها رسالة عن الحياة التي نأمل أن تعيشها، لكننا نتمنى أن لا تكبر بسرعة". هذا ما جاء في الرسالة:

وقال الوالدان إن الشيء الذي ينبغي لأوجوست أن تفعله في المقام الأول هو الاستمتاع بطفولتها، من خلال الخروج واللعب واستنشاق الزهور والتجول، مشيرين إلى أن الطفولة "فترة ساحرة".

وأضاف الوالدان أنه لا ينبغي لها أن تقضي هذا الوقت في الانشغال بمستقبلها، وتابعا أنهما سيعملان كل ما يمكنهما من أجل جعل العالم مكاناً أفضل لكل الأطفال.

وكان زوكربيرغ، قبل فترة قصيرة، أعلن اعتزامه قضاء فترة راحة طويلة مع صغيرتيه؛ لمدة شهر، بعد الولادة، وأخذ عطلة طوال شهر ديسمبر المقبل.

وكان الملياردير الأميركي قد أخذ عطلة لمدة شهرين بعد مولد ماكسيما.

وأوضح زوكربيرغ أن فيسبوك تمنح عامليها عطلة لمدة أربعة أشهر لرعاية الأطفال "وأنا متأكد إلى حد بعيد أن المكتب سيظل قائماً عندما أعود".