وصلت العاصفة الاستوائية (هارفي) امس الأربعاء إلى ولاية (لويزيانا) الأميركية بعد أن ضربت على مدار خمسة أيام ولاية تكساس المجاورة، مخلفة قتلى وأضرارا مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وذكرت قناة (الحرة) الأميركية أن مناطق في غرب لويزيانا شهدت أمطارا في الأيام الماضية، إلا أن العاصفة استقرت الآن في الولاية، حيث ضربت غرب مدينة كاميرون مصحوبة بأمطار غزيرة.

وكانت سلطات لويزيانا قد أجلت - ليلة الأربعاء بمناسبة ذكرى إعصار كاترينا الـ 12 - نحو 500 شخص في مناطق بجنوب شرق الولاية على الحدود مع تكساس.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ امس الأربعاء: إن قرابة 195 ألف شخص حتى الآن قدموا طلبات للحكومة الأميركية للحصول على مساعدة مالية بسبب السيول العارمة في تكساس الناجمة عن العاصفة المدارية هارفي.

وأضافت الوكالة في بيان صحافي أن العدد قد يرتفع نظرا لأن العاصفة التي تتحرك ببطء ما زالت تشكل خطرا بعدما أمضت عدة أيام فوق هيوستون.

وقال بروك لونج مدير الوكالة إن العاصفة أسقطت أمطارا بلغ منسوبها نحو نصف متر الليلة الماضية، موضحا انه يوجد حاليا 230 ملجأ في تكساس يقيم بها نحو 30 ألف شخص.

وفي ولاية تكساس كانت فرق الانقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين من جراء مرور العاصفة، فيما اعلن حاكم مدينة هيوستن سيلفستر تورنر امس الاربعاء حظر تجول ليليا لمنع وقوع عمليات سلب، وسط تواصل هطول الامطار وارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

ومن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» التي عاد ترامب على متنها إلى واشنطن، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز: ان الرئيس سيعود إلى تكساس بعد غد السبت وقد يتوجه كذلك إلى لويزيانا في حال سمحت الأحوال الجوية.