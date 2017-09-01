حذرت أكاديمية مصرية بجامعة الأزهر، الحجاج المصريين المتواجدين بالمشاعر المقدسة، من متابعة مباراة منتخب بلادهم أمام أوغاندا في تصفيات مونديال روسيا 2018، والانشغال بها أثناء الوقوف بعرفة.

وأوضحت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار المصرية"، أن من المفترض أن يتجرد الحاج تماماً من أعمال الدنيا ويتفرغ للصلة مع الله، ويوم عرفة هو أهم أركان الحج ولا يكون فيه حاجز بين الحاج وبين الله، ولا بد من استغلاله حيث شرع فيه الدعاء والصلاة والتفرع للعبادة.

وأكدت أنه لا يجوز للحاج خلال وقفته في عرفة مشاهدة المباراة أو الاستماع لها عبر المذياع أو الهاتف المحمول، خاصة وأنها ستقام في الساعة الخامسة مساء، مشيرة إلى أن من يفعل ذلك فقد ارتكب إثماً.

ونصحت الدكتور سعاد صالح بالابتعاد عن المناقشات السياسية وأمور العمل وكل ما يتعلق بالدنيا، حتى لا يدخل الحاج في جدال يفسد عليه الحج، ويتفرغ تماماً لأداء هذه الفريضة.