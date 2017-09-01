تمكنت أسرتان سعوديتان من جمع شمل سيدتين إندونيسيتين بعد فراق استمر نحو 35 عاما، في لقاء فاضت فيه المشاعر الإنسانية.

وروت إحدى السيدتين وتدعى تيتي وفقا لصحيفة المدينة تفاصيل الفراق واللقاء، مشيرة إلى أنها تزوجت وانتقلت للعمل بالمملكة قبل 355 عاما وفارقت ابنة عمها زليخة وهي في العاشرة من العمر.

وأشارت إلى أن زليخة انتقلت للعمل بالمملكة بعدها بسنوات إلا أنهما لم يلتقيا بعد ذلك بسبب اختلاف موعد اجازتهما، فيما علمت بعد بحث مضن أن ابنة عمها تعمل في المنطقة الشرقية، بينما هي تعمل في منطقة الباحة.

وقالت إنها أبلغت الأسرة التي تعمل معها، وابنة عمها أبلغت الأسرة السعودية الأخرى، برغبتهما في اللقاء، واستجابت الأسرتان وتم ترتيب لقاء في مدينة بلجرشي بمنطقة الباحة، حيث كان اللقاء يفيض بالمشاعر المؤثرة نظرا لتعرفهما على بعضهما بصعوبة بسبب طول الفراق.