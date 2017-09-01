تريد تحضير الطعام ولكنك نسيت إخراج اللحم أو الدجاج من الثلاجة قبل ساعات؟ لا تقلق، فلم يفت الأوان، وستتمكن من تحضير ما يحلو لك من دون أي تأخير، إذ تستطيع إذابة اللحم المجمّد في دقائق! لكن كيف؟





إليك هذه الحيلة الآمنة والمذهلة:

كل ما تحتاجه هو:

قدر من الماء الساخن، أكياس مخصصة للثلاجة ولحفظ الطعام قابلة للإغلاق المحكم، اللحم المجمّد أو الدجاج.

طريقة الإستعمال:

- قم بتسخين كمية كافية من الماء في قدر معدني كي تبلغ درجة حرارته 60 مئوية تقريباً "أي عندما تبدأ بعض الفقاعات الصغيرة بالتكون في أسفل القدر".

- ضع اللحم أو الدجاج المثلج في الكيس المخصص للثلاجة واغلقه بإحكام.

- غمس الأكياس بالماء الساخن كلياً، مع ترك القدر على نار متوسطة.

لإذابة اللحم أترك الكيس في الماء لـ12 دقيقة تقريباً، أمّا لإذابة الدجاج، فلن تحتاج لأكثر من 10 دقائق.

يشار إلى أنّ هذه الطريقة تناسب فقط الحصص الصغيرة والمتوسّطة، وليس الطيور الكاملة مثل الحبش أو الدجاج بهدف حشوه.

ملاحظة: لا تترك الكيس لأكثر من الوقت المطلوب، وإلاّ لبدأت الباكتيريا في اللحومات أو الدجاج بالتكاثر.