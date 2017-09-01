نشر مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، تكشف تواجده في جزيرة ريفيرا الفرنسية، نافياً الشائعات التي ربطته بالتواجد في السعودية لأداء فريضة الحج.

وكانت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، زاعمين أن بنزيما وصل إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، بعد أن سبق واعتمر في يوليو (تموز) 2016.

ويبتعد بنزيما عن صفوف المنتخب الفرنسي بعد قرار المدير الفني ديديه ديشامب بعدم استدعاه، على خلفية ارتباطه بقضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.