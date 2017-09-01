عمل بطولي ومغامرة بكل المقاييس، قام به ضابط هندي لينقذ 400 طفل من الموت المحقق، بعبوة ناسفة عثر عليها بفناء مدرسة.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام أن الضابط أبهيشيك باتل (40 عاماً) ركض لمسافة كيلومتر حاملاً القنبلة التي عثر عليها في فناء مدرسة بولاية مادهيا براديش وسط الهند.

وقال "باتل" إنه لجأ إلى هذا الخيار المغامر، بعدما تعذر إيجاد فريق متفجرات يستطيع التعامل مع القنبلة التي تزن 10 كيلوغرامات، ونظراً إلى أن المنطقة كانت تعج بالأطفال والسكان.

وأضاف الضابط الهندي:" لقد تعلمنا أثناء التدريب أن مثل هكذا قنابل عندما تنفجر تنشر الدمار في محيط 500 متر".



وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الضابط وهو يركض حاملاً القنبلة، التي جرى تفجيرها لاحقاً تحت السيطرة.

وتلقى الضابط مكافأة بلغت (50 ألف روبية) أي ما يعادل 600 دولار أميركي بسبب تصرفه الشجاع.