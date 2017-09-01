أظهر مقطع فيديو لحظة قيام حاج فلبيني بالحديث مع زوجته عبر الهاتف، وتلقينها الشهادتين بعد إقناعه لها باعتناق الإسلام بمساعدة بعض الدعاة.

وأوضح أحد مرافقي حملة الحاج الفلبيني، أن الحاج حديث العهد بالإسلام وقدم إلى المملكة لأداء فريضة الحج بدون زوجته التي لم تعتنق الإسلام، مضيفاً وفقاً لـ "تواصل" أنه سعى جاهداً لإقناعها باعتناق هذا الدين الحنيف عن طريق دعاة نقلوا لها مشاعر المسلمين في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن الجهود أثمرت في النهاية عن اعتناق الزوجة للإسلام، وأشهرت إسلامها لزوجها عبر الهاتف، وعبرت عن أمنيتها بالمجيء إلى مكة لأداء فريضة الحج.