حُكم على مربّية سابقة بمركز لرعاية الأطفال الأسرية في مدينة بيكانكور الكندية، بدفع غرامة مالية؛ لإجبارها الأطفال على الأكل وذلك بدفع الطعام بأصابعها داخل أفواههم.

ويتوجب على ليز لاليبرتي بروشو دفع غرامة مالية قدرها 1000 دولار، حسب النسخة الكندية من "هاف بوست"، كما أنها ستكون تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

ولم يُحكم على المربية بالسجن، علماً أن العقوبة في مثل هذه الحالة تكون الحبس فترة أقصاها 6 أشهر.

وحدثت الواقعة في شهر مارس/آذار 2016؛ إذ قامت المربية بدفع الطعام بأصابعها داخل أفواه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهراً رغماً عنهم؛ ما تسبب في اختناق أحدهم وتقيّؤ الآخرين.

وتم توجيه الاتهامات إلى ليز بفضل التسجيلات الصوتية التي أخذتها الموظفة الجديدة بمركز الرعاية في أثناء إجبار المتهمة الأطفال على الأكل.

وقد أقرت ليز لاليبرتي بروشو بذنبها في فبراير/شباط 2017.