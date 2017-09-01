أعلن القصر الملكي السويدي ان الامير كارل فيليب وزوجته الاميرة صوفيا رزقا بمولودهما الثاني دون الكشف عن جنس العضو الجديد في العائلة الملكية. وكان الطفل الاول للزوجين الملكيين، وهو الامير الكسندر، قد ولد في ابريل 2016.

وتزوج كارل فيليب (38 عاما) من عارضة الازياء السابقة صوفيا هيلكفيست (32 عاما) في يونيو 2015، وبناء على زواجهما منحت هيلكفيست لقب الاميرة وايضا دوقة فارملاند.

وقال كبير مسؤولي البلاط الملكي سفانتي لوندكفيست ان كلا من الام والمولود الذي وضع الساعة 11.24 صباحا (09.24 بتوقيت غرينتش) يتمتعان بصحة جيدة.

يشار الى ان المولود الجديد هو الحفيد السادس للملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا.