ويني ـ أ.ف.پ: عندما بدأت المياه تتسرب الى منزلهما لم يقلق برنارد وآني روديو، لكن مع ارتفاع مستواها كثيرا انتقلا مسرعين في الظلام الدامس إلى جيرانهما، ولجآ إلى جارة تربي طفليها بمفردها عند الساعة 5 صباحا فيما كان الظلام لايزال مهيمنا والأمطار تتساقط غزيرة على بلدة ويني الزراعية في تكساس، ولم تتردد الجارة في فتح الباب لهما.

ويؤكد برنارد ريديو (58 عاما) وهو مهندس قطارات «هذا أمر عادي في تكساس. الجميع يتضامن من اجل قضية مشتركة»، وهو أب لثمانية أولاد وله 16 حفيدا.

ومنذ تسبب الإعصار هارفي في هطول كميات امطار قياسية خلفت فيضانات في أجزاء واسعة من هيوستن رابع كبرى المدن الأميركية والمناطق المحيطة بها، هبّ غرباء من كل ارجاء الولاية لإغاثة المنكوبين والتبرع بالمال والقيام بعمل تطوعي.

وتقول سائقة الشاحنة سينتيا غيلوري (51 عاما) من لويزيانا التي علقت في البلدة في طريقها الى ميلدلاند في ولاية تكساس «هذا ما نسميه الضيافة الجنوبية. فإن رأيت شخصا يحتاج الى مساعدة تهب الى نجدته». ويعتبر كثيرون ان من واجبهم ان يساعدوا اشخاصا اقل حظا منهم.

وقد رص سكان تكساس الصفوف من اجل تأمين الطعام للمنكوبين وإنقاذ أطفال رضع أو التطوع للعمل في ملاجئ لمساعدة فرق الإغاثة.

ويؤكد برنارد «الروابط وثيقة جدا بين افراد المجتمع والجميع يؤمن بمساعدة الآخر. نأمل ان تنحسر المياه قريبا جدا لنتمكن من العودة والبدء بالمساعدة». ويعيش نحو ثلاثة آلاف شخص في ويني.

وعندما ذهب برنارد وآني لتفقد منزلهما الاربعاء الماضي رأوا الجيران يزيلون الركام ويلتقطون مقتنيات جرفتها المياه رغم استمرار المطر.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتضرر فيها منزلهما بسبب الاحوال الجوية القصوى، ففي العام 2007 عصف الاعصار اومبرتو بسقف منزلهما، وفي السنة التالية اجتاحت المياه المنزل وأتت على الحظيرة خلال اعصار آيك، وهما يخشيان ان يكونا قد خسرا كل شيء في منزلهما هذه المرة مع استمرار ارتفاع مستوى المياه، إلا ان عزاءهما الوحيد هو ان احصنتهم الثلاثة والأبقار نجت من الكارثة.

وقد شاركت مراكب ومروحيات في عمليات الانقاذ في ويني.