ابتكر العلماء تطبيقًا جديدًا يكشف الإصابة بسرطان البنكرياس من خلال صورة “سيلفي”.



ويعد سرطان البنكرياس بأعراضه الخبيثة، أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا، إذ تصل نسب نجاة المريض لمدة 5 سنوات إلى 9% فقط.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الباحثين بجامعة “واشنطن” الأمريكية، وجدوا طريقة للكشف عن العرَض الملموس الوحيد لسرطان البنكرياس، وهو اصفرار العينين.

ويستخدم تطبيق “بيليسكرين”BiliScreen كاميرا الهاتف الذكي للكشف عن ارتفاع مستويات البيليروبين، وهي مادة صفراء موجودة في العين، في الجزء الأبيض من العينين، حتى لو كان صاحب العينين لا يستطيع رؤيتها في المرآة.

الطريقة المتاحة حاليًا لقياس مستويات “البيليروبين” هي اختبار الدم، ولكنه قد يكون مكلفًا ويحتاج إلى زيارة المستشفى.

ولذلك يأمل الخبراء في إطلاق التطبيق في 13 سبتمبر/أيلول المقبل في مؤتمر في هاواي، لتقليل معدل وفيات سرطان البنكرياس بشكل كبير من خلال الرصد المبكر للمرض.

والخطوات التالية لفريق البحث تشمل اختبار التطبيق على مجموعة واسعة من الناس لاختبار قدرة التطبيق على رصد أمراض أخرى بالطريقة نفسها، مع الاستمرار في تطوير سهولة الاستخدام، للتخلص من الحاجة إلى الملحقات مثل الصندوق البلاستيكي والنظارات.