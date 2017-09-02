نعلم جميعاً بأن السفر بالطائرة يعتبر بيئة خصبة لالتقاط البكتيريا والجراثيم، والإصابة بالعدوى بالعديد من الأمراض الخطيرة، وخاصة في الرحلات الطويلة، التي تحمل على متنها مئات الركاب لعدة ساعات ضمن مساحة ضيقة، ناهيك عن إعادة تكرير واستخدام الهواء في الطائرة. وللحماية من هذه الميكروبات، لا بد من اتباع بعض الإجراءات الوقائية التي تقلل من احتمال الإصابة من الأمراض، وتحمي من الجراثيم والبكتيريا، ليصل المسافر إلى وجهته سليماً معافى، دون أن يتعرض لأي مرض قد تكون له مضاعفات خطيرة.

ويقدم موقع “إنك” الإلكتروني أهم هذه الإجراءات الواجب اتباعها على متن الطائرة طوال الرحلة.

1- تناول السوائل

يؤدي نظام التكييف، وانخفاض الرطوبة على متن الطائرة، إلى جفاف السوائل في الجسم، لذلك يجب تعويض هذه السوائل، عن طريق تناول كميات كبيرة من المياه، وينصح بكوب أو اثنين من الماء كل ساعة، للحفاظ على رطوبة الجسم.

2- تعقيم طاولات الطعام

تعد طاولات تقديم الطعام الموضوعة أمام الركاب من أكثر الأماكن تعرضاً للتلوث على متن الطائرة، وفي بعض الأحيان تلجأ الأمهات إلى تغيير الحفاضات المتسخة على هذه الطاولات، كما أنها لا تنظف سوى مرة واحدة في اليوم، لذلك من الضروري استخدام مناديل معقمة لمسحها، ومحاولة تجنب ملامستها بشكل مباشر.

3- تجنب الوجبات الثقيلة

يشعر الكثير من المسافرين على متن الطائرات بمشاكل هضمية عديدة أهمها النفخة، وذلك نتيجة لتغير ضغط الهواء على متن الطائرة، وللتخلص من هذه المشكلة ينصح بتجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل موعد الرحلة، بالإضافة إلى تناول حبوب البروبيوتيك التي تساعد على إنتاج البكتيريا المفيدة، وبالتالي تسهيل عملية الهضم.

4- توجيه التكييف نحو الوجه

أظهرت إحدى الدراسات أن الجراثيم المحمولة جوا،ً هي واحدة من أكبر اثنين من مصادر العدوى بالإنفلونزا على متن الطائرة، وفي ظل قلة عملية تدوير الهواء، تتحول الطائرة إلى مكان خصب لنمو الفيروسات والبكتيريا، لذلك يفضل توجيه فتحة التحوية مباشرة باتجاه الوجه لتجنب التقاط العدوى.

5- تعقيم اليدين

يؤكد الدكتور تشارلز جيربا أن مرحاض الطائرة من أكثر الأماكن التي يمكن أن يرتادها الإنسان تلوثاً، وهذا ما يدعو إلى غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، بالإضافة إلى استخدم معقم جيد للقضاء على الجراثيم.