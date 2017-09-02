تبذلُ جهود مضنية على مستوى العالم للحفاظ على سلالات الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض، إذ يقضي القائمون على رعايتها سنوات عديدة أملاً توفير الأجواء التي تساعد على زيادة نسلها. ولذلك احتفل العاملون بحديقة حيوان فلامنغو شمال يوركشاير بإنكلترا، بعد ولادة نمر سومطريّ يعدّ أحد أندر الحيوانات على مستوى العالم.

فحسبما ذكرت الـ"دايلي ميل" لا يوجد على مستوى العالم سوى نحو 400 نمر فقط من تلك الفصيلة النادرة، ويوجد معظمها في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وتتميّز تلك الفصيلة بأنها الأصغر حجماً بين فصائل النمور بنحو قدمين، كما تتميز بشاربها القصير، وقدرتها الرائعة على السباحة.



ولم يتم تحديد ما إذا كان جنس المولود الجديد ذكراً أم أنثى حتى اللحظة، ويقضي الآن معظم وقته مع أمه "سوريا" في مكان آمن ومجهّز بالحديقة للحفاظ على سلامتهما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعداد النمور السومطرية كانت قد انخفضت بشكل حادّ منذ السبعينيات بسبب الصيد غير المشروع، حيث تباع جلودها وأجزاء أخرى من أجسادها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.