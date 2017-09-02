سيطلق "كريديه سويس" ثاني أكبر المصارف السويسرية حصالة رقمية لتعليم الاطفال كيفية ادارة مصروف الجيب في وقت لم يعد الدفع يتم فقط بالقطع والاوراق النقدية.

هذا وكان المصرف باشر دراسة واسعة شملت زبائنه السويسريين لفهم كيف يعلمون اطفالهم ادارة اموالهم، وهو سيضع قريباً في تصرف الأهل مجموعة من الخدمات المصرفية تشمل حساباً خاصاً وحساب توفير مع فائدة 5% يمكن للاطفال دون سن الثانية عشرة أن يتعلموا كيفية ادارته بواسطة حصالة رقمية.

ولجعل الموضوع شيق فان العلبة متوفرة باربعة ألوان موصولة بتطبيقين واحد للأطفال والاخر للأهل.

وتسمح الحصالة للاطفال أيضا بإيداع قطع نقدية فيها فضلاً عن الحصول على مصروف الجيب من خلال تحويل أسبوعي ومتابعة قيمة الوديعة عبر التطبيق.

ويمكن للطفل بعد ذلك أن يحدد اهدافاً مع والديه مثل شراء دراجة هوائية ومعرفة كم يحتاج من المال بعد ليتمكن من ذلك.

وسيتلقى الأهل بواسطة التطبيق المخصص لهم انذاراً عند كل عملية إنفاق ما يسمح لهم بمراقبة حركة الحساب وتحويل المال مكافأة على مهام نفذها الطفل فضلاً عن حجز أموال في حال قيامه بحماقات.

وأظهرت الدراسة التي أجراها المصرف على مصروف الجيب أن التربية المالية هي أولوية للأهل ذوي الدخل المحدود أكثر من اولئك الميسورين.

وستطلق الحصالة الرقمية في سويسرا في الرابع من ايلول/سبتمبر.