د.ب.أ: فضح لص مسلح بسلاح أبيض أمره خلال تواجده في حانة عقب سطوه على أحد المتاجر في ألمانيا، وقالت الشرطة إن اللص كان يريد تنظيف السكين الذي هدد به قبل فترة قصيرة موظفة في متجر قريب من الحانة في مدينة برنبورج بولاية سكسونيا ـ أنهالت شرقي ألمانيا.

وكان الرجل (33 عاما) اقتحم المتجر وهو ملثم وبيده سكين، وحصل على أموال من خزينة التحصيل تقدر بمئات اليورو، ثم فر بدراجة، ولم يظل اللص مختفيا فترة طويلة، حيث ظهر -بحسب بيانات الشرطة- في حانة قريبة من المتجر في نفس المساء، ووضع السكين على منصة المشروبات (البار) وطلب من أحد العاملين تنظيف السكين، وسمع رواد منتبهون المطلب الغريب للرجل.