رفض بوني وميسي غيفنز كغيرهما من عدد كبير من سكان مدينة اورانج في تكساس، مغادرة منزلهما حتى عندما تسربت المياه الى داخله، وفضلا البقاء فيه على الرغم من التحذيرات من الاعصار هارفي.

ورفض الزوجان مغادرة المنزل الذي يعيشان فيه منذ سنوات حتى عندما رأيا مراكب ومروحيات تهب لانقاذ جيرانهما الذين لم يتم اجلاؤهم.

وقالت ميسي وهي تتحدث عن الأضرار «لم أر عاصفة كهذه من قبل». وأضافت «عندما اشتدت العاصفة شعرت ببعض الهلع»، مشيرة الى ان العشرة سنتمترات في بهو منزلها ليست مهمة بالمقارنة مع منازل أخرى تبعد شارعين عنها وبلغ مستوى المياه فيها حوالي المتر.

وقد انحسرت المياه حاليا من معظم احياء اورانج. لكن آثار مرور الاعصار هارفي واضحة من اشجار اقتلعتها الرياح العاتية الى أعمدة مكسرة.

ويكشف انخفاض مستوى المياه تدريجيا عن حجم الاضرار المادية التي يمكن ان تبلغ قيمتها بين عشرين وثلاثين مليار دولار، من بيوت غمرتها المياه حتى السطح الى بيوت متنقلة عائمة ومراكب مقلوبة ومستودعات مدمرة انتشرت محتوياتها في كل مكان.

ومر الحرس الوطني في اورانج الخميس لاجلاء الاشخاص العالقين على طرق مازالت تغمرها المياه.

وقالت ريتشل ولسون (29 عاما) «أقاموا جسرا جويا لنقل الناس بالمروحية». وأضافت السيدة التي رفضت مغادرة منزلها في اطار عمليات الاجلاء انها محظوظة لان المياه توقفت على بعد سنتيمترات عن باب منزلها بينما بلغ ارتفاعها حتى الخصر تقريبا على الطريق امامها.