قررت أرملة أميركية تبلغ من العمر 93 عاما منح حديقة حيوان مدينة كولونيا الألمانية 22 مليون دولار من ثروتها عقب وفاتها، وقال عضو مجلس إدارة الحديقة، كريستوفر لاندسبرج، «بالطبع أنا مندهش للغاية من هذا القرار». وتنحدر المانحة التي لم تنجب أطفالا، إليزابيث رايشرت، من مدينة كولونيا، حيث تعرفت على زوجها اللاحق اليهودي أرنولف رايشرت عام 1944 والذي اضطر للاختباء خوفا من اضطهاد النازيين في ذلك الحين.

وقالت رايشرت في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات-أنتسايجر»: «كنا طفلين فقيرين من كولونيا». وعقب عام من انتهاء الحرب، تزوجت إليزابيث أرنولف وهاجرت معه إلى الولايات المتحدة، حيث صار أرنولف رجل أعمال مستقلا وثريا.

وذكرت رايشرت أن منح هذه الهبة لحديقة حيوان كولونيا كان رغبة زوجها الراحل، وقالت: «لم ننس كولونيا مطلقا»، مضيفة أن حديقة الحيوان بنفس أهمية الكاتدرئية بالنسبة لكولونيا.

وحتى لا تفكر مدينة كولونيا في خصم قيمة المنحة التي ستحصل عليها الحديقة من المخصصات العامة لها، اشترطت الأميركية أن تكون الأموال التي ستمنحها للحديقة بعد وفاتها إضافية على الأموال التي تحصل عليها من المخصصات العامة.