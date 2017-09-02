أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انه يعتزم تعيين طيار البحرية السابق والعضو الجمهوري في الكونغرس جيمس برايدنستاين رئيسا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وبرايدنستاين البالغ من العمر 42 عاما ودعم ترامب خلال حملته الرئاسية، يعتبر منذ فترة طويلة صاحب الحظ الأوفر لرئاسة الوكالة.

غير أن التعيين المرتقب تعرض لانتقادات لاذعة من سناتورين عن فلوريدا، شككا في مؤهلات النائب عن اوكلاهوما لقيادة وكالة بهذا التعقيد والتكنولوجيا العالية.

وقال السناتور بيل نلسون الديموقراطي البارز في لجنة تشرف على عمل الناسا، للموقع الإلكتروني الإخباري بوليتيكو أن الرئيس الجديد يجب أن يكون "متخصصا بالفضاء وليس رجل سياسة".

من ناحيته قال ماركو روبيو السناتور الجمهوري عن الولاية إن اختيار برايدنستاين "قد يكون مدمرا لبرنامج الفضاء".

برايدنستاين الذي انتخب عضوا في الكونغرس عن اوكلاهوما في 2012، عضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب وفي لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا.

وبحسب مجلة "سبيس نيوز" المختصة بالفضاء فإن برايدنستاين طالما كان من مؤيدي منح القطاع الخاص دورا أكبر في الفضاء.

ويملك خبرة عسكرية اساسا اثناء عمله طيارا وقام بطلعات قتالية في العراق وافغانستان، وكأحد افراد الاحتياط في سلاح البحرية قام بمهمات جوية لمكافحة المخدرات في وسط وجنوب آسيا.

وقد عمل مديرا تنفيذيا لدى "متحف تولسا للجو والفضاء". وهو ايضا عضو في قوة الحرس الوطني الجوي لولاية اوكلاهوما.

وبرايدنستاين حائز على شهادات من جامعتي رايس وكورنيل.