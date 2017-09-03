سدّدت معلمة 40 صفعة إلى وجه تلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة هندية، من دون أن تدري أن هناك كاميرات مراقبة تسجل الحادثة، التي أثارت استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصف روادها المعلمة بـ"المتوحشة".

ووجّهت المعلمة الصفعات للتلميذ لأنه لم يقف حين نادت على اسمه وهي تتفقد الحضور والغياب، في مدرسة "لكنو سانت جون فياني" في مقاطعة لكنو الهندية.

والتقطت كاميرات المراقبة المعلمة وهي تقوم بصفع التلميذ، في حين تشاغل بعض زملائه بأعمالهم الصفية، بينما أبدى آخرون استغرابهم تجاه هذا العمل القاسي.