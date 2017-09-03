"الياكوزا" أو المافيا اليابانية، وهي إحدى أشهر المافيات العالمية إزدهارا و تحقيقا للغنى، ويتراوح عدد أعضائها مابين 80 الى 110 ألف شخص، حيث وصل دخلها في 2015 الى أكثر من 80 مليار دولار.

تعود جذور المافيا اليابانية الى العصور الوسطى، ويعتقد بأن أسلاف المافيا الحالية كانوا يسمون بـ"بوريكودان".



حيث كانوا عبارة عن بائعين متجولين و عشاق للقمار، و كانوا منبوذين من عامة الشعب.

وتشتهر المافيا اليابانية بعدد من التقاليد و القوانين ومنها الوشم، حيث يغطي جسد أعضاء هذه المافيا وشم ذو دلائل لايعرفها سوى أعضاء المجموعة، ولذلك يفضل أعضاء المافيا الملابس التي تغطي كامل الجسد و تمنع إظهار وشومهم.

وفي مايتعلق بالعقوبات فيوجد لدى "الياكوزا" قوانينها الخاصة، حيث يعاقب الفرد لدى إرتكابه خطأ، بقطع إصبع من يده، ويقوم الشخص نفسه بقطع إصبعه، هذا و يرتبط أعضاء المافيا بروابط قوية، حيث يعتبرون كالأخوة، حيث يوجد الزعيم و رجل يعتبر يده اليمنى و يطلق عليه أسم "أويابون"و يعتبر كبير المستشارين، ومن ثم يأتي "سانورو كاي" وهم مجموعة من المستشارين، ليأتي بعدهم في التسلسل الهرمي "سو خومبوتي" أو مايعرف برئيس الأركان، ومن ثم الأخوة.

في اليابان هناك أكثر من 20 عشيرة من "الياكوزا" أكبرها ياماغوشي-غومي، سوميسي-كاي و إيناغاوا-كاي، حيث يشكل أعضاء هذه العشائر 70% من "الياكوزا".

هذه وتمارس"الياكوزا" أنشطة متعددة، منها البغاء و القمار و تجارة الأسلحة و التهريب، وتحاول أن تجعل تجارتها قانونية، حيث تستخدم أموالها في مشاريع عمرانية و ترفيهية.

هذا و تحاول الحكومة اليابانية الحد من أعمال هذه العصابات، التي لم تعد سرا حيث تمتلك الحكومة اليابانية عناوين ومواقع هذه العصابات.