أظهرت عدد من مقاطع الفيديو الملاكم فلويد مايوذر أثناء استلامه المبلغ الذي ربحه من المواجهة الأخيرة ، التي سحق فيها منافسه الأيرلندي كونور مكجريجور، في نزال أسطوري بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة.

وظهر خلال الفيديو الأول عدد من أصدقائه وهم يستلمون مبلغ 300 مليون دولار ، ، حيث تم إنزال المبلغ من سيارة كبيرة على نقالة لحمل الأموال ، فيما تم وضع الأموال في سيارته الخاصة .

كما أظهر مقطع آخر أثناء قيام “مايوذر” ، بفرز الأموال حيث وضعها أمامه لتملأ الغرفة التي كان يجلس بها ، وظل يصورها بجواله .

جدير بالذكر أن نزال القرن كان مخصص له مليار دولار .