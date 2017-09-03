في الذكرى العشرين على رحيلها يوم 31 أغسطس من العام 1997، ما زالت "ليدي دي" كما يحب الناس أن يسمونها أميرة تتربع على عرش القلوب وأيقونة موضة كانت سبّاقة في اعتماد أسلوب مميّز في أزيائها تحوّل فيما بعد إلى موضة ما زلنا نعتمدها حتى اليوم.

تعرّفوا فيما يلي على أبرز الصيحات التي سبق أن اعتمدتهاالأميرة ديانا قبل عدة عقود وهي اليوم من أحدث الخطوط التي نعتمدها في أناقتنا اليومية ومناسباتنا على السواء.

1- خلال رحلتها إلى مصر في العام 1992 ظهرت الأميرة ديانا وهي ترتدي "ساهاريان" تميّز بلونه الحيادي وقصّته العصريّة. وما زالت هذه القطعة التي ابتكرها المصمم الفرنسي إيف سان لوران في العام 1969 واحدة من كلاسيكيّات الموضة.



2- في العام 1988 وخلال حضورها مباراة بولو في قصر ويندسور، نسّقت الأميرة ديانا في إطلالتها سترة "بلايزر" رجالية مع "سويت شيرت" مزيّنة بالرسوم، بنطلون من الدنيم وحذاء "بوتس" مستوحى من أزياء رعاة البقر. وهي من الإطلالات المحبّبة بالنسبة للعديد منا في حياتنا اليومية.

3- في العام 1984، اختارت الأميرة ديانا معطف ذات قصّة وخامة رجالية، وهي تعتبر من أبرز خطوط موضة هذا الموسم.

4- الأميرة ديانا ارتدت "الجامبسوت" قبلنا، ففي العام 1993 وخلال رحلة لممارسة رياضة التزلج في النمسا اختارت ديانا ارتداء "جامبسوت" من الدنيم قدّم العديد من المصممين أزياءً تشبهه هذا الموسم.

5- أتقنت الأميرة ديانا لعبة الجمع بين البساطة والأناقة كما في هذا الثوب الأبيض من Versace الذي يعود للعام 1995، والذي تتمنى ارتدائه أي "فاشينيستا" هذا الموسم.

6- في العام 1997، وخلال رحلة مع الصليب الأحمر الدولي إلى أنغولا اختارت الأميرة ديانا إطلالة عملية مؤلفة من قميص أزرق بدون أكمام، بنطلون "كاجوال" باللون البيج الحيادي وحذاء "موكاسان" من TOD’S. وتشكّل هذه الإطلالة من أساسيات الموضة التي نعتمدها في حياتنا اليومية.

7- خلال رحلة إلى مدينة ميلبورن في أستراليا خلال العام 1985، اختارت الأميرة ديانا ثوب سهرة باللون الفضي المعدني تميّز بتنورته المكسّرة وكمّيه المنفوخين حمل توقيع Bruce Oldfield. ونحن نجد اليوم أن التدرجات المعدنية والأكمام المنفوخة من أساسيات موضة هذا الموسم.

8- في العام 1995، وخلال عشاء رسميّ في الأرجنتين تألقت الأميرة ديانا بثوب أحمر عاري الكتفين يحمل توقيع مصممتها المفضلة Catherine Walker، وقد استوحت دار Balenciaga قصة هذا #الفستان التي أعادت تقديمها في إحدى مجموعاتها مؤخراً.



9- أحبّت ديانا المزج بين خامتيّ المخمل والدانتيل كما في هذا الثوب الذي تتمّنى ارتدائه هذا الموسم كلّ امرأة تهتم بأناقتها.



10- كانت الأميرة ديانا تهوى #الإطلالات "المونوكرومية" كما في هذا التايور ذات الخامة الرجاليّة، والذي نسّقته مع حقيبة Lady Dior التي حملت اسمها كونها حقيبتها المفضّلة، والتي ما زالت حتى اليوم إحدى أشهر الحقائب التي قدمتها دار Dior الفرنسية العريقة.

