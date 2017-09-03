يقول باحثون إن فيروس زيكا قادر على التكاثر في خلايا البروستاتا البشرية، وهو ما قد يمثل مصدراً لهذا الفيروس، الذي يتم انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي.



وتم الإبلاغ عن عدة حالات من الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي، وتم اكتشاف الحمض النووي الريبوزي لفيروس زيكا في السائل المنوي وبول ذكور مصابين به.



وأجرت الطبيبة ريبيكا أر. ريكو-هيس وزملاء لها من كلية "بايلور" للطب في هيوستون بولاية تكساس اختبارات نشرت نتائجها في دورية الأمراض المعدية.



وقال الباحثون إن "نتائجنا تشير إلى أن علاج إصابات الأعضاء التناسلية بفيروس زيكا ربما يكون ضرورياً لتفسير الانتقال عن طريق الجنس ومن غير الواضح حالياً عدد تلك الإصابات التي يمكن إضافتها إلى عبء المرض".



وأضافوا: "وما دامت الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي قد تؤدي إلى انتقاله على المدى البعيد خارج مناطق البعوض الناقل للمرض فإن هذا النوع من الانتقال له تبعات كبيرة على الحد من المرض".



وقال الطبيب كينيث نوجنت، من مركز علوم الصحة بجامعة التكنولوجيا بتكساس: "لو كان بإمكان فيروس زيكا إصابة خلايا البروستاتا في الجسم الحي، فإن هذا يوفر مستودعاً محتملاً للفيروس في الجسم، ويوفر مصدراً محتملاً للإصابة من خلال الاتصال الجنسي"