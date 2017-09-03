يعتبر امتلاك المال الكافي، خطوة أولى في تحقيق حلم المرء في القيام برحلة يبتعد فيها عن صخب الحياة اليومية ومشاق وروتين العمل. وتمثل تكاليف ‏السفر الباهظة العائق الوحيد الذي قد يقف أمام تحقيق هذا الهدف بالنسبة للكثير من الأشخاص. ‏

ويمكن أن يتبع المرء سياسة ادخار حكيمة لتوفير المال اللازم للقيام برحلته المنشودة. ‏فيما يلي 5 استراتيجيات مفيدة لادخار المال من أجل السفر كما وردت في موقع "نوماديك مات" ‏الإلكتروني:



‏1- الادخار يستوجب الاقتصاد في المصاريف



عندما تحدد ميزانيتك ستعرف ما هي المصاريف التي يمكنك الاقتصاد فيها. على سبيل المثال ‏هل تنفق الكثير من الأموال على المواد الغذائية؟ أم تنفق الكثير من المال على هاتفك النقال؟ ‏يمكنك أن تحدد النفقات الزائدة لديك وتقتصد فيها وعندها ستتمكن من ادخار المال اللازم من ‏أجل سفرك. ‏



‏2- وضع ميزانية خاصة بالرحلة



لن تكون قادراً على ادخار المال بشكل فعال إلا إذا عرفت مقدار ما تنفقه بالتفصيل.من أسهل ‏الطرق التي يمكنك اتباعها، إعداد خطة مالية أسبوعية أو شهرية. ويجب أن تحتوي ميزانيتك ‏على كافة التفاصيل المتعلقة بنفقاتك، كإيجار المنزل ومصاريف الطعام والشراب ومصاريف ‏الأولاد إلخ. وعندما تعد ميزانية أسبوعية أو شهرية بشكل دقيق يمكنك أن تخصص مبلغاً لتدخره من أجل ‏رحلتك. ‏

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3- فتح حساب مصرفي



عندما تدخر المال من أجل السفر، من الضروري أن تفتح حساب توفير خاص بك وتودع المال فيه حتى موعد سفرك حتى لا تنفق المال في لحظة ضعف. ‏

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4- السعي للحصول على مال إضافي



إن أردت أن تحصل على مال إضافي لكي تحقق هدفك في السفر بشكل أسرع، فكر في طرق ‏لكسب المال وابدأ بتنفيذها. يمكنك أن تبيع بعض الأغراض التي لا تحتاجها أو تعمل لوقت ‏إضافي. ‏



‏5- عدم نفاذ الصبر



من السهل أن تفقد حافزك للادخار عندما لا تحصل على المبلغ المطلوب بالسرعة المرجوة. ‏لذا عليك أن تتحلى بالصبر الكافي لكي تصل إلى مبتغاك وهو ادخار المبلغ من أجل سفرك. ‏