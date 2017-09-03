تقوم العلاقة الزوجية الصحية على مقومات كثيرة كالحب والاحترام والثقة، وعندما يغيب أحد هذه المقومات في العلاقة الزوجية فإن الزواج سيتعرض إلى مطبات كثيرة قد تؤدي إلى الانفصال في نهاية المطاف.



ومن بين الأشياء التي قد تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية، قيام الزوج ببعض التصرفات التي لا يمكن لزوجته تقبلها أو تحملها مثل الضرب والإهانة بالإضافة إلى العديد من التصرفات الأخرى.



وأورد موقع "بودي فور وايف" الإلكتروني ثمانية محظورات يفعلها الرجل لا يمكن لزوجته تحملها على النحو التالي:



1- المراوغة والكذب



يعتبر الصدق أحد أهم المقومات التي تضمن الاستمرارية للعلاقة الزوجية، فإذا بدأ أحد الطرفين بالكذب على شريك حياته فإن الثقة بينهما تصبح في مهب الريح، وتضمحل فرص نجاح العلاقة بينهما.



2- الإدمان على عادات ضارة



قد يكون الزوج مدمناً على إحدى العادات الضارة، مثل الإدمان على تناول الكحول أو الإدمان على المخدرات أو مشاهدة الأفلام الإباحية، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بعلاقته مع زوجته وقد يدمر حياته الزوجية.



3- عزل الزوجة عن محيطها الاجتماعي



على الرغم من التزامها بحياتها الزوجية، فإن الزوجة بحاجة للتواصل مع عائلتها وصديقاتها. وقد يعمد الزوج في بعض الأحيان إلى محاولة احتكار زوجته وإبعادها عن المقربين منها، الأمر الذي قد ينفر المرأة منه ويجعلها تطالب بالانفصال عنه لأنه يسلبها حقها المشروع في التواصل الاجتماعي السليم.



4- إساءة المعاملة



يقوم الزواج على الحب والاحترام المتبادل، غير أن بعض الأزواج يوجهون الإساءات اللفظة والجسدية لزوجاتهن وهذا من شأنه أن يحيل الحياة بينهما إلى جحيم لا يطاق.



5- الأنانية وعدم التضحية



قد تعمد الزوجة في كثير من الأحيان للتضحية والتنازل لزوجها في سبيل إنجاح علاقتهما واستقرارها، ولكن بعض الأزواج لا يقدرون ذلك ويرفضون التنازل أو التضحية بالمقابل، وهذا ما يجعل المرأة تشعر بعدم الرضى والظلم، ما يؤثر على العلاقة الزوجية سلباً.