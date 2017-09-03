كشفت دراسة أميركية حديثة، أن فيروس زيكا قادر على التكاثر في خلايا البروستاتا عند الرجال، وهو ما قد يمثل مصدرا لهذا الفيروس الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

الدراسة أجراها باحثون في كلية بايلور للطب في ولاية تكساس الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية «Infectious Disease» العلمية.

وأوضح الباحثون أنه تم اكتشاف الحمض النووي الريبوزي لفيروس زيكا في السائل المنوي وبول ذكور مصابين به.

وأضافوا أنه تم الإبلاغ عن عدة حالات من الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي.

ويعتقد الباحثون أن البروستاتا قد توفر مستودعا محتملا للفيروس في الجسم، وقد توفر مصدرا محتملا للإصابة من خلال الاتصال الجنسي، حيث تعمل البروستاتا على إفراز السائل المنوي عند الرجال.