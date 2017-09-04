نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو، يظهر هجوم اثنين من اللصوص المسلحين على أحد المتاجر بكندا.

وقالت الصحيفة أن البائع يدعى (نزار أحمد) ، الذي كان يعمل في نوبته الليلية المعتادة، ضرب اللصين بالزجاجات، وحاصرهم داخل المتجر.

ووثقت كاميرات المراقبة في المتجر، أحد اللصوص وهو يضرب (نزار أحمد) بعدة ركلات في رأسه، في الوقت الذي استطاع فيه احتجاز أحد اللصين بين يديه.

وأوضحت اللقطات المصورة، أحمد وهو يُظهر الاستسلام في البداية، ولكن الأمور تتحول عنيفة في غضون ثوان.

وتمكن أحمد وموظف آخر معه كان يعمل في مكان قريب من احتجاز أحد المشتبه بهم للشرطة، بينما تم القبض على المشتبه فيه الثاني، الذي تبين بعد ذلك في مفاجأة غير متوقعة أنه امرأة، بعد بضعة أيام.