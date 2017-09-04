نجت طائرة ركاب من كارثة محققة بعد أن مرت من خلال 3 أعاصير في السماء الروسية، قبل الهبوط بنجاح في أحد المطارات الروسية.

فقد ظهرت عدة أعاصير وعواصف في السماء قرب سواحل البحر الأسود، إلا أن قائد الطائرة الماهر تمكن من المناورة والمرور بسلام فوقها، قبل أن يتمكن من الهبوط بمطار سوشي الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور Mirror" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو قصير على "يوتيوب" الأعاصير التي اجتاحت سماء مدينة سوشي جنوب غرب #روسيا.

وبحسب التقارير الإخبارية وشهود عيان، فقد ظهر في الأفق ما بين 12 و15 إعصاراً بالتزامن في ذلك الوقت، إلا أن الأمر لم يستغرق طويلاً وشهدت الأحوال الجوية تحسناً سريعاً.

وبحسب مسؤول من إدارة الطوارئ: "لو أن تلك الأعاصير وصلت إلى الشواطئ لكانت هناك تداعيات مدمرة على البلاد".

وقد أدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير 9 رحلات كانت متجهة إلى سوشي.