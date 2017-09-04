في حالة لا تتماشى مع القانون، خرج مجموعة من أفراد الشرطة الأمريكية عن إطار العدالة وتعاملوا بعنف غير مبرر، ضد ممرضة في إحدى المستشفيات وهو الأمر الذي أثار عاصفة من نقد الصحف والإعلام الأمريكي، إضافة إلى موجة من الغضب على السوشيال ميديا.



وقالت صحيفة "هافينتجتون بوست" الأمريكية إن الحادث الذي تعرضت له الممرضة على يد أفراد الشرطة، يعد أمرًا خطيرًا ومهددًا للقيم الأمريكية.

وتعرضت ممرضة في مستشفى في مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية، لاعتداء من رجل شرطة، بعد أن رفضت السماح له بالحصول على عينة من دم مريض غائب عن الوعي.

وأظهر فيديو مصور للحادث، التقط بواسطة كاميرات كان يرتديها رجال شرطة مدينة سولت ليك، الممرضة أليكس وبيلس وهي توضح لرجال الشرطة أنه بموجب سياسة المستشفى، ستكون بحاجة لتصريح أو موافقة المريض للحصول على عينة الدم.

وحصد الفيديو نسب مشاهدة عالية جدًا، حيث يقترب من 3 ملايين مشاهدة، وقد يتعدى هذا الرقم.

وذكرت صحيفة "ديزيريت نيوز" أن المريض كان سائق شاحنة تم نقله إلى وحدة الحروق بالمستشفى في حالة غيبوبة بعد حادث تصادم مع مركبة كان يقودها شخص هارب من الشرطة.

وقالت الممرضة لرجال الشرطة: "إنني أفعل فقط ما يفترض أن أفعله، هذا كل ما في الأمر".

لكن قام أحد رجال الشرطة بإمساك وبيلس، ولف ذراعيها حول جسمها وقال لها: "أنتي مقبوض عليك"، ثم قام بجر وبيلس إلى الخارج وهي تصرخ وتبكي".

وقالت صحيفة "ذا سالت لايك تريبيون" أن أفراد الشرطة الذين اعتدوا على الممرضة هم رهن التحقيق في جريمة اعتداء على الممرضة.