أفادت صحيفة "واشنطن تايمز"، الأميركية بأن الرئيس السابق، باراك أوباما، يكلّف الخزينة الأميركية حوال مليون دولار سنويا.

ووقفا لصحيفة "واشنطن تايمز"، بأن تكاليف المعيشة السنوية للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في عام 2018 ستبلغ 1،15 ملون دولار.

وقالت "واشنطن تايمز"، إن أوباما سيصبح بذلك أعلى الرؤساء السابقين كلفة في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدة أن تكاليف معيشة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب ستبلغ العام المقبل 942 ألف دولار، أما بالنسبة لجيمي كارتر، فستخصص الموازنة الأميركية 456 ألف دولار من أجل معيشته.

وأضافت أن أكثر من مليون دولار مخصصة لمعيشة أوباما، ستنفق على استئجار المكاتب والتواصل، بينما لا يشمل هذا المبلغ تكاليف ضمان أمنه الشخصي، على حد قول الصحيفة الأميركية.