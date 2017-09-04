حصل قط ودود اشتهر بتجواله بالقرب من إحدى محطات السكك الحديدية في اسكتلندا، على وظيفة خاصة في مستشفى يقع بالقرب من المحطة بعدما قام بزيارة المرضى بشكل متكرر.

قامت إدارة مستشفى غارتنافل، بإعطاء بطاقة هوية خاصة للقط الذي اشتهر باسم "كايل" بين السكان المحلين في مدينة غلاسكو، بعد قيامه بزيارات متكررة إلى المستشفى.

وكان القط كايل قد بدأ بالتسكع حول محطة هيندلاد في غلاسكو منذ نحو عام، وأصبح معروفاً لدى المسافرين وموظفي المحطة على حد سواء، حيث اعتاد أن ينشر البهجة والسرور بينهم.

وقالت موظفة المحطة كاتي هانلون (27 عاماً) لصحيفة ستي نيوز: "طالماً ارتاد كايل المحطة في الصباح، وكان ودوداً للغاية. يقوم عادة باللحاق بالمسافرين حتى يجذب انتباههم".

وبالإضافة إلى تجواله في المحطة، يقوم القط كايل بزيارة المستشفى القريب منها بشكل متكرر، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى منحه بطاقة هوية فخرية خاصة بالمستشفى تحمل اسمه.

ويذكر بأن القط كايل يحظى باهتمام ورعاية العديد من موظفات المستشفى اللواتي يقدمن الطعام له أربع مرات في اليوم، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.