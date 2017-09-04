أصبح أرسنال الإنجليزي محل سخرية الجميع في آخر موسمين، خاصة بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق، ومطالبة الجماهير برحيل المدرب الفرنسي آرسين فينجر، والذي يدرب الفريق منذ أكثر من 20 عامًا.



وكانت بداية الموسم الحالي في الدوري سيئة للغاية للجانرز؛ حيث فاز في مباراة وخسر اثنتين، ليحصد 3 نقاط من أصل 9، وهو ما أثار غضب جماهير الأرسنال، وكذلك سخرية جماهير الأندية الأخرى.



وفي هذا الإطار سخرت شرطة "سيمز فالي" في إنجلترا من الأرسنال، وابتكرت طريقة جديدة لتقليل المخالفات للسائقين، حيث كتبت للسائقين "لا تتحدث بالهاتف وأنت تقود وإلا ستحصل على نقاط (مخالفات) أكثر من نقاط أرسنال".