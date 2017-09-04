رغم ما يقارب السنة على تسليمه دفة الحكم إلى خليفته الرئيس الحالي، دونالد ترامب، مازال الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما، يتمتع بشعبية كبيرة في العالم، إذ حصل اليوم الأربعاء على تكريم من نوع خاص.



وأوضح الباحثون من معهد أوكيناوا للعلوم والتقنية جنوب اليابان أن اتخاذ هذا القرار، يعد بمثابة تكريم لأوباما "على مساهماته في الحفاظ على التنوع الاحيائي على مستوى العالم".

وفي سياق ذي صلة، سمى الباحثون اليابانيون أيضا نوعين آخرين من النمل باسم شخصين مشهورين. أحدهما الناشط البيئي والمؤلف النيجيري الشهير كين سارو ويوا، الذي تم إعدامه عام 1995 عقب حملة ضد التنقيب عن النفط. والآخر عالم الأحياء، ادوار ويلسون، لما قدمه من إسهامات في علم أحياء النمل والحفاظ على التنوع البيئي.

وأعد الباحثون صورا ثلاثية الأبعاد بتقنية المسح الضوئي لهذه الأنواع الثلاثة من النمل النمل تخليدا لها و للشخصيات الثلاثة. جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان أول رئيس أسود يدخل إلى البيت الأبيض، ولازال يتمتع بشعبية كبيرة في العالم.