أعلنت حفيدة امبراطور اليابان الأميرة ماكو خطوبتها الى شاب من عامة الشعب ما سيجعلها عند زواجها خارج العائلة المالكة بموجب قانون مثير للجدل يطبق فقط على النساء.

وقالت ماكو البالغة 25 عاما إنها «سعيدة فعلا» وانها «تدرك منذ طفولتها أنها ستتخلى عن مكانتها في العائلة المالكة ما إن تتزوج». وقالت الأميرة كبرى أحفاد الإمبراطور خلال مؤتمر صحافي الى جانب خطيبها: «بذلت قصارى جهدي لمساعدة الإمبراطور وإتمام واجباتي كأحد أفراد العائلة المالكة، فيما كنت أسهر على حياتي الخاصة ايضا».

وقد تعرفت الأميرة الى كاي كومورو في الجامعة. ويعمل الشاب البالغ 25 عاما أيضا في مكتب محاماة، والذي أكد انه طلب يدها للزواج قبل أكثر من 3 سنوات.

وقال بلغة شاعرية ان ماكو تسهر عليه بهدوء «مثل القمر»، فردت الأميرة بقولها إن بسمته «بمنزلة شمس ساطعة». وكان يفترض ان تعلن الخطوبة في يوليو إلا أن الإعلان أرجئ احتراما لضحايا الفيضانات في جنوب غرب البلاد.

وأوضح مسؤول في ديوان الإمبراطور ان الزواج سيقام في صيف العام 2018.

وماكو هي الابنة الكبرى للأمير اكيشينو النجل الثاني للإمبراطور.