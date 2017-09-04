دق عدد من خبراء التغذية ناقوس الخطر من استمرار ارتفاع معدلات البدانة بين الأمريكيين، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي طرأ في هذه المعدلات في بعض الولايات الأمريكية.



وتشير أحدث الإحصاءات إلى تجاوز معدلات البدانة الضوابط الصحية الموصى بها في نحو 25 ولاية أمريكية بين البالغين بنسبة بلغت 30% هذا العام، لتتخطى الـ35% بين البالغين في خمس ولايات، وفقا لتقرير جديد صادر عن وزارة الصحة الأمريكية.



وكشف التقرير أن 46 ولاية لديها معدل بدانة يتجاوز 25%.



ويقول جون أويرباخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تروست فورأمريكا هلث": "نحن بعيدون عن الضوابط الصحية عندما يتعلق الأمر بالبدانة".



وذكر التقرير أن معدلات البدانة لدى البالغين ظلت مستقرة في معظم الولايات هذا العام، ومع ذلك، تضخمت معدلات البدانة في أربع ولايات - كولورادو، ومينيسوتا، وواشنطن، وفرجينيا الغربية.



وقال واضعو التقرير: "هذا يدعم الاتجاهات التي أظهرت مستويات ثابتة في السنوات الأخيرة"، موضحين أن تقرير العام الماضي كان أول ما يوثق لمعدلات السمنة لدى البالغين.