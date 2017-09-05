التقطت كاميرا مصور فرنسي يدعى فلوريان ليدوكس، وهو شاب في الـ28 من عمره، صورا بالجزيرة القطبية، بافن، بشمال كندا، من سماء المنطقة مستخدمًا وسيلة صغيرة الحجم، وهي الطائرة بدون طيار «الدرون».

تلك الصور التي يصعب بها العثور على حيوان قطبي يمارس دورته الحياتية اليومية في بيئته الطبيعية المتجمدة، وذلك يرجع إلى المسافة بين الطائرة والمياه المتجمدة وتبعثر قطع الثلج على سطح المياه بلونها الأبيض المشابه للون الدب القطبي.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الدب كان يبحث وسط الثلوج عن وجبته الغذائية التالية، أما المصور «ليدوكس» فنجح في الحصول على الصور أثناء رحلته الاستكشافية بشمال كندا.

وحاولت الصحيفة إيضاح موقع الدب بوضع دائرة ملونة حوله بالصورة، مشيرة إلى أنه يصعب إيجاده إلا بالبحث والتدقيق.