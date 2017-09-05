كان بانتظارهما أكثر من 180 مصوراً إعلامياً

أضواء مهرجان البندقية السينمائي، خطفها وفي عز النهار، ظهور بنفسجي اللون ولافت للمحامية البريطانية من أصل لبناني، أمل علم الدين، الأم لتوأم ذكر وأنثى من زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، والمعروف بأنه خاطف تقليدي للمهرجان، خصوصاً الذي بدأ الأربعاء الماضي بنسخته الرابعة والسبعين هذا العام، ويستمر 10 أيام لينتهي السبت المقبل بالإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة يسمونها "الأسد الذهبي" ويتنافس عليها 21 فيلماً، أحدها أخرجه وأنتجه جورج كلوني نفسه.

كلوني، النزيل وزوجته في فندق Excelsior بالمدينة، انتقل على متن قارب مكتظ بالحرس، عبر به إحدى القنوات المائية بالبندقية، ومن الرصيف حيث رسا، انتقل الزوجان إلى مقر الحفل الرئيسي للمهرجان، وعند المدخل الممتدة منه سجادة الترحيب الحمراء كان بانتظارهما أكثر من 180 مصوراً إعلامياً، بحسب ما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، ويعطي فكرة عن الاهتمام الإعلامي بكلوني البالغ 56 عاماً، كما بزوجته الأصغر سناً بحوالي 17 سنة تقريباً.



الأسد الذهبي

جاء كلوني إلى مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، مختلفاً عن حضوره إليه في كل مرة، ففيه حضر وزوجته العرض الأول لفيلم Suburbicon الذي كتب قصته بنفسه، وهو أيضاً من إنتاجه وإخراجه، ونجماه الرئيسيان هما الممثلة الأميركية جوليان مور ومواطنها مات دامون، المتنافسان مع غيرهما من نجوم هوليوود، ممثلين ومخرجين، على جائزة "الأسد الذهبي" في المهرجان المعتبر الأقدم عالمياً، والمعروف كمنصة لانطلاق موسم جوائز الصناعة السينمائية.

أحداث فيلم "سوبربيكون" تدور في بلدة تحمل الاسم نفسه، وفيها يعيش الأميركيون الحلم الأميركي في بيئة فردوسية الطراز من طبيعة ساحرة بجمالها الفريد، ولكن داخل جدران المنازل الجميلة تختفي بشاعة الغش والرياء والكذب والخيانة والعنف، فيتحول المجمتع الهادئ إلى إجرامي وتتبدل حياة البلدة الجميلة إلى الأسوأ.

عن فيلمه العاكس مشاكل العنصرية بالولايات المتحدة في خمسينات القرن الماضي، قال كلوني في مؤتمر صحافي كما نقلته الوكالات، إن "سحابة مظلمة تخيم بظلالها على بلادنا الآن، حيث الكثيرون غاضبون، ونحن غاضبون من أنفسنا ومن الطريقة التي تسير بها البلاد ومن الطريق الذي يسلكه العالم" لكنه تفاءل وقال: "سنعبر كل هذه الأمور، وأعتقد أن مؤسسات الحكومة الأميركية تميل للعمل، ونحن نراها تعمل مع الصحافة والفروع القضائية" وفق تعبيره.



جورج كلوني الزوج والأب

ولم ينس كلوني حياته الشخصية، خصوصاً العائلية مع أمل علم الدين التي أنجبت له توأماً في يونيو الماضي، فكشف في مؤتمره عن أسرار جديدة تتعلق به وتوأمه، إيلا وألكسندر، وقال إنهما اكتسبا بالفعل شخصيتيهما المستقلتين برغم مرور 12 أسبوعاً فقط على ولادتهما، شارحاً أنهما: "لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافاً من هذا، وكل منهما اكتسب شخصيته المستقلة بالفعل.

ألكسندر يشبه غزال "الموظ" الإفريقي الضخم، فهو يجلس ويأكل فقط، أما "إيلا" فرقيقة جداً وتشبه في عينيها والدتها أمل" كما قال.

ذكر أيضاً أنه لم يدرك حقاً فكرة الأبوة إلا مع ولادة التوأم، واعتبر: "أن اللحظة الأهم هي التي خرج فيها توأمه للحياة، ولكن كأب لا شيء يصبح حقيقياً حتى تراهما فجأة أمامك يغرقان في البكاء. كنا اثنين فقط والآن أصبحنا أربعة" في إشارة إليه وإلى زوجته وابنيه.

أما عن زوجته فقال: "لم أكن أتوقع أن أصبح زوجاً ولديّ أبناء. كل شيء يتغير بسرعة كبيرة، أعترف أني فوضوي، لكن أمل مثل الرياضيين بالأولمبياد، أعني لديها طفلان وعليها إرضاعهما بشكل جنوني، إلى جانب ذلك هي تهتم بهما بشكل كبير" ثم تابع ضاحكاً: "بالمناسبة أنا جيد جداً بتغيير الحفاضات".