توافد أكثر من ألف شخص من عشاق اللحى والشوارب إلى ولاية تكساس الأمريكية للمشاركة في بطولة العالم للحى والشوارب، التي تعقد مرة كل سنتين في مدينة أوستن.

ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام، بدأ يوم الجمعة الماضية ويستمر حتى اليوم الأحد.

واقتصرت عروض أمس السبت على الشوارب فقط والفتيات، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتبر اليوم الأحد هو نقطة الجذب الرئيسة، حيث سيتم ترتيب المشاركين في عروض الشارب الجزئي والكامل، ويتم تقسيم المشاركين لفئات وفقًا لشكل اللحى والشوارب.

ويشمل الحدث؛ الترفيه الحي، وبيع الأغذية المحلية، والأنشطة الصديقة للأسرة وعشرات من مسابقات شعر الوجه.

وبدأ هذا الحدث العام 1990 ونظمه واستضافه نادي “فيرست بيرد هوفينر كلب” في مدينة هوفن/ إنز، الألمانية.

وكان قد حصل الأمريكي “سكوت ميتس” على المركز الأول في البطولة الوطنية للحية والشارب، التي نظمتها مدينة بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية العام 2015.

وفاز المتسابق “ميتس” من أورلاندو بالمركز الأول بسبب لحيته الكاملة والشارب، فضلا عن الفوز بدعوة للمشاركة في المسابقة نفسها من العام القادم والحفاظ على اللقب.