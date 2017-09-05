اكتشف العلماء مستعمرة من المخلوقات الصغيرة معروفة باسم بريوزوان في بحيرة بحديقة فانكوفر ستانلي في كندا، وذات شكل غريب يشبه الدماغ البشري.

وكانت المخلوقات متواجدة منذ ملايين السنين، وتجمعت معاً لتبدو بأشكال غريبة، وتعيش في المناخات الأكثر دفئاً، وخاصة على طول نهر الميسيسيبي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتتكون المخلوقات من مجموعة من كائنات حية فريدة تدعى زويدز، وجاء الاكتشاف على يد سيلينا ستارنيس، من جمعية علم البيئة، في حديقة فانكوفر ستانلي، والتي قامت بسحب الكائن البني غريب الشكل من الماء بهدف فحصه.

وأوضحت كاثلين ستورمونت، زميلة سيلينا، أن هذا المخلوق عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، التي ترغب بأن تبقى مع بعضها البعض. وأضافت "لدى هذه الكائنات أنسال مستمرة منذ مئات الآلاف من السنين".

ويقول العلماء، إن الأرض عانت من الظلام الدامس لمدة عامين بعد اصطدام كويكب، تسبب بإبادة الديناصورات، ويمكن لهذه المخلوقات أن تنجو في الأجواء الأكثر دفئاً، والتي تصل إلى حرارة 15.5 درجة مئوية. ولكن أحد التفسيرات للعثور عليها في كندا، يمكن أن يكون تغير المكان نتيجة ظاهرة الاحترار العالمي.