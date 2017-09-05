تداول مغردون على موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو لشخص يضرب طفلاً بكل قسوة وسط تعالي صرخات الطفل، من دون تدخل أحد من المارة لإنقاذ الطفل من هذا الشخص. وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في #السعودية التعامل مع مقطع الفيديو.

وبدا في المقطع المتداول، أحد الأشخاص، يبدو أنه مصري الجنسية، يضرب ابنه بعربة الأطفال دون أدنى رحمة أو شفقة، وسط تعالي صرخات الطفل وعدم تدخل أحد من المتواجدين، فيما قال متداولو المقطع إن الحادثة وقعت بالراشد مول بمدينة #الخبر في #المنطقة_الشرقية بالمملكة.

من جانبه، تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مع المقطع، وأكد أن الجهات المعنية في الوزارة تعمل على الوصول إلى معنف الطفل، طالباً ممن تتوافر لديه أية معلومات تزويد الوزارة بها.