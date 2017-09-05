نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات من داخل “مخبأ الغرام” السري الذي جمع بين الأمير هاري وحبيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، في بوتسوانا الواقعة جنوب القارة الأفريقية.

وقالت الصحيفة: إن الأمير هاري فاجأ ماركل برحلة رومانسية إلى مخبأ سري يطل على نهر “بوتيتي” مع إطلالة خلابة على الأدغال الأفريقية، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وتوجه هاري وماركل إلى مخيم “مينو كوينا” الذي يحظى بشعبية كبيرة من السياح ويقع على بعد ساعتين بالسيارة شرق المطار، وقامت الصحيفة بالحجز في المخيم لتصويره مقابل 650 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة.

وكان هاري البالغ من العمر 32 عامًا قد اختار بوتسوانا لهذه الزيارة الخاصة، ليس فقط للاحتفال بعيد ميلاد ميغان الـ 36، ولكن أيضًا بمناسبة السنة الأولى معها.

والتقطت الكاميرات مجموعة صور للثنائي الذي تتطور العلاقة بينهما بشكل ملحوظ، خلال رحلة سفاري في بوتسوانا، وقد تألقا معًا بإطلالة متناغمة.

وركب الثنائي قوارب تعبر البحيرة وسارا في الأدغال عند الفجر وجلسا في المخيم على ضوء النجوم بعد مشاهدة غروب الشمس الأفريقية.

وزار هاري بوتسوانا لأول مرة عندما كان عمره 13 عامًا فقط، بعد شهرين من وفاة والدته ديانا، وقام بالعديد من الزيارات فيما بعد.