تسجل أجهزة التلفزيون عودة قوية هذا العام إلى معرض «اي اف ايه» للالكترونيات الموجهة للعموم في برلين مع اتجاه واضح لتقديم منتجات أرخص ثمنا وأكبر حجما مع صورة فائقة الدقة تماشيا مع متطلبات المستهلكين.

فأمام منصات العرض في هذا الملتقى السنوي الكبير لمحبي الالكترونيات، يمعن الزوار في النظر إلى الشاشات العملاقة بقياس 77 انشا الشبيهة بأجهزة السينما المنزلية، موجهين أسئلة عن الأسعار ومواعيد الطرح في الأسواق.

ويوضح بول غراي من مجموعة «أي اتش اس» للدراسات أن تقنية الدقة الفائقة «الترا هاي ديفينيشن» (يو اتش دي) بدأت تفرض نفسها كمعيار أساسي، مضيفا «للمرة الأولى بات في امكانهم كمستهلكين أن يتأكدوا من أن الجهاز الذي اشتروه هذه السنة سيكون متلائما مع مضامين المستقبل».