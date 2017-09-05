افتتحت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا امس اكبر مشروع للبنية التحتية في اسكوتلندا خلال جيل وهو ثالث جسر يمر عبر نهر فورث وذلك بعد 53 من افتتاحها الجسر الثاني.

من جهة اخرى، ينتظر الأمير وليام وزوجته كيت اللذان لهما طفلان هما جورج (4 سنوات) وشارلوت (سنتان)، مولودهما الثالث، حسبما أعلنت أجهزة قصر كنسينغتون في بيان.

وجاء في البيان أنه «يسر دوقا كامبريدج الإعلان أن دوقة كامبريدج تنتظر مولودها الثالث».

وأضاف البيان أن الملكة إليزابيث الثانية، جدة وليام، وأعضاء العائلة الملكية «سعداء» بهذا النبأ.

وكما كانت الحال خلال الحملين السابقين، تعاني كيت البالغة من العمر 35 عاما من تقيؤ وغثيان شديدين، بحسب المصدر عينه.

وقد اضطرت بسبب وضعها الصحي الذي يستدعي عناية خاصة وبقاءها في قصر كنسينغتون لإلغاء زيارة كان من المقرر أن تجريها إلى مركز في لندن للتحدث عن الصحة العقلية ما قبل الولادة. وسيحتل المولود، بغض النظر عن جنسه، المرتبة الخامسة في ترتيب خلافة عرش إنجلترا.