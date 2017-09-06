نشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو، أظهر احتفال عدد من دبلوماسييها في الرياض بعيد الأضحى المبارك على الطريقة السعودية، بصحبة الشاب المعروف بـ”أبو متعب الأمريكي”.



وبدأ المقطع بمشهد تمثيلي، قام خلاله أبو متعب بدور بائع أغنام، قدمت سيارة دبلوماسية أمريكية ونزل منها أحد الأفراد وبدأ يتفاوض معه حول السعر، قبل أن يصطحبهم أبو متعب لأحد الأماكن ويقدم لهم القهوة، مردداً عبارات الترحيب باللهجة السعودية.



وبعد ذلك، قدم أبو الشاب أبو متعب الطعام لضيوفه من أعضاء السفارة، الذين حرضوا على تناوله بأيديهم، فيما ترجم أبو متعب لهم بعضاً مما قاله باللغة العربية كي يفهموا كلامه.