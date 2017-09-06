إذا كنت من هواة تربية الشوارب واللحى بالتأكيد ستحبُّ المشاركة في تلك المسابقة.

إذ أجريت مسابقة شارك فيها آلاف من هواة تربية الشوارب واللحى الذين توافدوا إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية يوم الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2017، لمتابعة فعاليات البطولة العالمية للشوارب واللحى لعام 2017.

وتميزت الفعاليات بالقصات الغريبة والمختلفة للشوارب واللحى، والتي كان أغربها على الإطلاق صنع قناع من الشعر على شكل وجه كلب.

واُختيرَ الفائزون في عددٍ من الفئات بالمسابقة، منها فئة الشوارب، واللحى الجزئية التي فاز بها المتسابق نوربرت توبف، واللحى الكاملة التي حصل المتسابق إم جاي جونسون على المركز الأول بها.

فيما ذهبت جائزة أفضل تصميم لشعر الوجه إلى المتسابق جيسون كايلي، وفاز كذلك المتسابق مايكل وولين بالجائزة الأولى في فئة اللحية الكاملة الطبيعية بسبب لحيته الضخمة التي بلغ طولها 60 سم.

وحصل المتسابق أشعيا ويب على المركز الثاني في فئة اللحى الكاملة ذات التصميم الحر، وذلك لتمكنه من تصميم لحيته على شكل أنف كلب، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

وبالنسبة للمشاركين في تلك المسابقات، تمثل إطالة شعر الوجه بالنسبة لبعضهم عملاً يأخذ منهم وقتاً طويلاً كأنه دوام كامل برعاية شركات، بينما لا تتعدى كونها مجرد هواية لآخرين، بحسب موقع "سكاي نيوز".



