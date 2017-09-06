بمجرد أن أعلن بيان صادر عن قصر “كينزنغتون” البريطاني الاثنين أن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ينتظران مولودهما الثالث حتى تغير ترتيب الأمراء على سلم العرش البريطاني.



مجلة نيوزويك الأمريكية التي أوردت ذلك، قالت إن الأكثر تضررا من قدوم الطفل الملكي الجديد، في تسلسل العرش، سيكون الأمير هاري حيث كان ترتيبه الثالث قبل ولادة الأمير جورج إلا أنه وبعد ولادة الأميرة شارلوت ثم الإعلان عن الطفل الملكي الثالث، ليتقهقر ترتيبه ليصبح السادس.

الملكة اليزابيث الثانية التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 91 في أبريل هذا العام هي الملكة الأطول حكما في التاريخ البريطاني إذ حكمت لأكثر من 65 عاما. وبعد وفاتها سيتسلسل ترتيب سلم العرش كالآتي:

الأول – الأمير شارلز، ابنها ، وعمره 68 عاما

الثاني – الأمير وليام أكبر أبناء الأميرة ديانا، 35 عاما

الثالث- الأمير جورج أكبر أبناء وليام وكيث ميدلتون، وله من العمر 4 سنوات

الرابع – الاميرة شارلوت وعمرها سنتان

الخامس- الأمير القادم أو القادمة

السادس- الأمير هاري الابن الثاني لوليام وديانا، 32 عاما



السابع – الأمير اندرو الابن الثالث للملكة اليزابيث، 57 عاما

ويشير تقرير نيوزويك إلى أن الأميرة آن ابنة الملكة اليزابيث الثانية لا تندرج في التغييرات على تسلسل وراثة العرش لأن المرسوم الملكي الذي صدر عام 2013 يمنع إعادة ترتيب القائمة لمن ولدوا قبل الـ 28 من أكتوبر 2011.



