أعلنت السلطات الإيطالية، اعتقال أحد زعماء عصاب ألمافيا ويعرف بـ "ملك الكوكايين" في الأوروغواي، وهو من أبرز المطلوبين لديها، بعد أن بقي هاربا 23 عاما.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان إن روكو مورابيتو (50 عاما)، اعتقل داخل منتجع ساحلي في الأوروغواي، بعد أن عملت سلطات البلدين معا لتحديد هويته الحقيقية.

ويعد مورابيتو أبرز عضو مطلوب وهارب في عصابة "ندرانجيتا" التي يتركز نشاطها في كالابريا، وهي أقوى عصابة للجريمة المنظمة، وواحدة من أكبر مستوردي المخدرات من أمريكا اللاتينية.

ولطالما حمل مورابيتو لقب "ملك الكوكايين في ميلانو"، وهو مطلوب منذ العام 1994، بعد أن دفع حوالي ثمانية ملايين دولار، لاستيراد نحو طن من المخدرات.

وكانت مذكرة اعتقال دولية صدرت في حقه العام 1995 لتعقبه وترحيله إلى إيطاليا، علما أن القضاء أصدر بحقه حكما غيابيا بالسجن 30 عاما.