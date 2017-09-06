أقدم معلم يحمل جنسية آسيوية على التحرش لفظيًا بطالبة تبلغ من العمر “11 عامًا”، ما سبب لها حالة نفسية سيئة فكرت على إثرها بالانتحار.

وأقر المعلم البالغ من العمر “46 عامًا”، خلال التحقيق معه من قبل النيابة العامة في دبي، بجريمته، بعد أن تم ضبطه خلال 24 ساعة من تقديم بلاغ بحقه، معترفًا بأنه كان يطلب من الطالبة صورًا لمناطق حساسة في جسمها، وأنه تمادى وتحرش بها لفظيًا بعد الحصول على رقم هاتفها.

وأضاف أنه “أعطى الطالبة رقمه الشخصي، نظرًا لأنه مشرف على مشروع يقوم بتنفيذه الطلبة، وكانت تتواصل معه عليه، من أجل المشروع العلمي، لكنه تمادى وتحرش بها لفظيًا”.

وقالت والدة الطفلة في شهادتها أمام جهات التحقيق، إن “إدارة المدرسة، أبلغتها بأن حالة ابنتها النفسية والسلوكية تغيرت إلى الأسوأ، لدرجة أنها تحدثت لبعض زميلاتها ومعلماتها عن رغبتها في الانتحار“.

وأضافت الأم أن “ابنتها بدأت بالشكوى من أوجاع عضوية في مختلف أنحاء جسدها، وأنها عانت من هذه الأوجاع إلى حين أن اكتشفنا أن مدرس الحاسوب في المدرسة يتواصل معها عبر الدردشة الإلكترونية”.

وتابعت أن “المعلم كان خلال الدردشة يتحرش بها جنسيًا عبر إرسال رسائل تحتوي على إيحاءات جنسية وصورًا مخلة بالآداب”.