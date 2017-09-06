لقي فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان استهجاناً واسعاً، لكم "الوحشية" التي ظهرت من خلاله.

فلبنان الذي وقع قبل أيام قليلة قانوناً لحماية الحيوانات، شهد الأحد وبمناسبة عيد #الأضحى حادثة ذبح وصفت بالوحشية.

فعلى الرغم من أن العجول والأغنام تذبح على مدى السنة، إلا أن هناك أصولا وأمكنة مخصصة لها، تراعي معايير الصحة والنظافة. ولعل تلك الأصول في الذبح التي لم تراع هي التي أثارت حفيظة كل من شاهد هذا الفيديو.

وفي التفاصيل، أقدم مجموعة من الشبان في طرابلس شمال لبنان على ذبح عجل بطريقة بشعة. فبعد أن أفلت العجل من بين أيدي "ذباحه"، راح الشبان يلاحقونه ويحاولون تقطيع أوردته، وطعنه بالسكاكين من أجل إيقافه، فيما العجل يهرب والدم يفر منه، إلى أن خرّ واقعاً على أحد الأرصفة، وسط تجمهر الناس.